Напавших на отца с ребенком в Новой Москве доставили в суд

Четверых напавших на отца с ребенком в Новой Москве доставили в Щербинский суд столицы. Им должны выбрать меру пресечения.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам «а, в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего»).

Нападение на отца с маленьким сыном случилось вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта. Избиение попало на видео, кадры попали в Сеть и вызвали широкий общественный резонанс. По словам мужчины, нападавшие ранее угрожали ему ножом. За ходом расследования следят столичная прокуратура и глава СК РФ Александр Бастрыкин.