Следствие просит суд заключить под стражу участников избиения отца с ребенком в Новой Москве

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о нападении в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет. Им предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», - сказала она.

По словам Ивановой, в рамках расследования данного уголовного дела проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Кроме того, была организована проверка соучастников на причастность к совершению других преступлений.

«Сегодня следствие с учетом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала представитель СКР.

Нападение на отца с маленьким сыном случилось вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта. Избиение попало на видео, после чего кадры утекли в Сеть, что вызвало широкий общественный резонанс. Как позже стало известно, во время инцидента агрессоры ударили четырехлетнего мальчика, а также могли угрожать ножом его родителю. За ходом расследования сейчас следит столичная прокуратура и глава СК РФ Александр Бастрыкин.