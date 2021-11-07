Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следствие просит суд заключить под стражу участников избиения отца с ребенком в Новой Москве

Роман Захаров
11:30 07.11.2021
Также, по данным СК РФ, была организована проверка участников нападения на причастность к совершению других преступлений.
Следствие просит суд заключить под стражу участников избиения отца с ребенком в Новой Москве
© Фото: NikolayGyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о нападении в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет. Им предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», - сказала она.

По словам Ивановой, в рамках расследования данного уголовного дела проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Кроме того, была организована проверка соучастников на причастность к совершению других преступлений.

«Сегодня следствие с учетом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала представитель СКР.

Нападение на отца с маленьким сыном случилось вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта. Избиение попало на видео, после чего кадры утекли в Сеть, что вызвало широкий общественный резонанс. Как позже стало известно, во время инцидента агрессоры ударили четырехлетнего мальчика, а также могли угрожать ножом его родителю. За ходом расследования сейчас следит столичная прокуратура и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:55 В стране и мире
В Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока - 2»
06:00 В стране и мире
Внимание на пальцы: врачи объяснили «ложные обморожения» при COVID-19
02:10 В стране и мире
Экс-министр экономики Украины заявил о скором банкротстве страны из-за цен на топливо
00:17 В стране и мире
Погодная опасность: в Гидрометцентре пообещали интенсивные осадки и ураган в трех регионах
23:25 В стране и мире
В МВД назвали род занятий напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Популярное
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Видео
Город под серой пеленой: кадры густого тумана, накрывшего Краснодар
Видео
Начало конфликта в Новой Москве попало на видео
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.