Отец пострадавшего в драке в Новой Москве ребенка рассказал о его состоянии

Четырехлетний мальчик, который стал невольным участником драки в Новых Ватутинках, чувствует себя нормально, с ним провел беседу психолог. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал отец ребенка Александр Жиловников.

Мужчина выразил надежду, что случившееся не отразится на ребенке и не станет психологической травмой. Сейчас мальчик находится в безопасности со своей матерью.

«Проведена судмедэкспертиза, пообщался с ним психолог, выявлены небольшие покраснения на щеке, синячки маленькие. Причастны ли они как-то к этому делу, я не знаю, это будет решать следствие», - рассказал Александр.

В ходе конфликта мальчик понял, что его отцу угрожают и хотят обидеть. Он попытался заступиться за него по мере своих сил.

Конфликт с участием ребенка произошел вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта. Драка попала на видео. В ходе нападения агрессоры ударили четырехлетнего мальчика, а также, по словам его отца, угрожали ножом. За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего следит столичная прокуратура и глава СК РФ Александр Бастрыкин.