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Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве выдвинули свою версию случившегося

Роман Захаров
09:45 06.11.2021
Задержанные молодые люди утверждают, что конфликт якобы был спровоцирован потерпевшей стороной.
Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве выдвинули свою версию случившегося
© Фото: KomsomolskayaPravda, GlobalLookPress
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Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве утверждают, что их действия были самообороной. Такое заявление сделал адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», - объяснил юрист в беседе с «Известиями».

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Новые Ватутинки. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что обороняющийся отец пытается, в первую очередь, защитить сына и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это их никак не останавливает. 

Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Изначально дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Вскоре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье - «Покушение на убийство».

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