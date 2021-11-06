Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве выдвинули свою версию случившегося

Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве утверждают, что их действия были самообороной. Такое заявление сделал адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», - объяснил юрист в беседе с «Известиями».

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Новые Ватутинки. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что обороняющийся отец пытается, в первую очередь, защитить сына и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это их никак не останавливает.

Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Изначально дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Вскоре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье - «Покушение на убийство».