Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве

Полицейским удалось задержать четвертого участника нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Медиа.

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве», - сообщили в ведомстве.

Было уточнено, что сегодня ночью задержали мужчину 2002 года рождения. Его уже доставили в территориальное подразделение полиции.

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Нововатутинского проспекта. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что мужчина пытается защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.

Впоследствии ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье, чем вменяемое изначально «Хулиганство», – «Покушение на убийство».