Мурашко заявил о завершении экспертизы детской вакцины от коронавируса

В России растет детская заболеваемость коронавирусом, поэтому важно защитить их с помощью вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас на платформе «Спутника V» разработана лекарственная форма препарата для несовершеннолетних. Экспертиза находится на завершающей стадии.

«В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна», - сказал глава Минздрава в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Ранее министерство рекомендовало использовать «Спутник Лайт» только для проведения повторной вакцинации. Как заявил Мурашко, двухкомпонентная вакцина лучше защитит от более заразного дельта-штамма.

Сегодня стало известно, что первая в мире страна ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Прививать всех жителей в возрасте от 5 до 11 лет будут в Коста-Рике.