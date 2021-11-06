Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Первая в мире страна ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Прививать всех жителей в возрасте от 5 до 11 лет будут в Коста-Рике. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения республики.

«В нашей стране вакцины, включенные в основную таблицу, установленную Национальной комиссией по вакцинации и эпидемиологии, являются обязательными для несовершеннолетних, в том числе вакцины против ветряной оспы, полиомиелита, в последнее время против вируса папилломы человека, включенного в 2017 году, и в этом году включена иммунизация против COVID-19», - сказано в сообщении Минздрава.

Обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан, кроме детей младше 12 лет, власти Коста-Рики ввели еще в марте 2021 года.

Прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет в Коста-Рике начнут с марта 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 миллиона доз вакцины у компании Pfizer. По данным The Tico Times, 1,5 миллиона доз потратят на несовершеннолетних, остальные пойдут на бустерные прививки для взрослых.