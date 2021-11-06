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Сбивший на самокате женщину в Москве подросток доставлен в полицию

Иван Линдеманн
15:55 06.11.2021
В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
Сбивший на самокате женщину в Москве подросток доставлен в полицию
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Подросток, который сбил на электросамокате 77-летнюю женщину в центре Москвы, доставлен в отделение полиции. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей», - уточняется в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

Инцидент произошел накануне на Манежной площади. Подросток на высокой скорости влетел в пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, а также переломом плеча.

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