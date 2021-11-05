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Мужчина на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади

Иван Линдеманн
16:46 05.11.2021
Пострадавшая была госпитализирована с переломом плеча и черепно-мозговой травмой.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
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На Манежной площади в центре Москвы неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину. Видео произошедшего предоставила Росгвардия.

На кадрах видно, что мужчина едет на электросамокате на высокой скорости. После того, как он сбивает женщину, покидает место происшествия.

«Инцидент произошел недалеко от памятника маршалу Жукову. Сотрудники столичного ОМОН, ставшие очевидцами происшествия, оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков», - отметили в Росгвардии.

Пожилая женщина была госпитализирована с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Виновника аварии разыскивает полиция.

Ранее в МВД заявили, что за 9 месяцев текущего года в России произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. По данным СМИ, министерство транспорта и МВД предложили внести изменения в ПДД для электросамокатов и средств индивидуального мобильности. Максимальную скорость предлагается ограничить 25 км/ч.

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