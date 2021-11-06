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Сбившим на самокате пенсионерку в Москве оказался 13-летний подросток

Анна Назайкина
14:29 06.11.2021
После того, как ребенок сбил женщину, он покинул место происшествия.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
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В Москве удалось установить личность сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку на Манежной площади. Им оказался 13-летний подросток. В настоящий момент пожилая женщина находится в больнице. Об этом говорится в Telegram-канале столичной Прокуратуры.

«Установлена личность лица, управлявшего личным электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы», - говорится в сообщении.

Ранее видео произошедшего предоставила Росгвардия. На опубликованной записи видно, как человек едет на электросамокате на высокой скорости, а после того, как сбивает женщину, покидает место происшествия.

По данным МВД, за 9 месяцев текущего года в России произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

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