Сбившим на самокате пенсионерку в Москве оказался 13-летний подросток

В Москве удалось установить личность сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку на Манежной площади. Им оказался 13-летний подросток. В настоящий момент пожилая женщина находится в больнице. Об этом говорится в Telegram-канале столичной Прокуратуры.

«Установлена личность лица, управлявшего личным электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы», - говорится в сообщении.

Ранее видео произошедшего предоставила Росгвардия. На опубликованной записи видно, как человек едет на электросамокате на высокой скорости, а после того, как сбивает женщину, покидает место происшествия.

По данным МВД, за 9 месяцев текущего года в России произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.