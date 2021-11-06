В СК рассказали о ходе дела о нападении в Новой Москве

Уголовное дело нападении на мужчин с ребенком в Новой Москве передали в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий, четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учетом полученных доказательств, планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учетам на причастность к совершению иных преступлений», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что были назначены судмедэкспертизы. Пострадавшему ребенку оказывают помощь психологи.

«В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых. В качестве свидетелей допрошены очевидцы произошедшего», - уточнили в Следственном комитете.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Нововатутинского проспекта. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что мужчина пытается защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.

Впоследствии ход расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.