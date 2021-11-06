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В полиции рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве

Анна Назайкина
14:13 06.11.2021
Конфликт произошел в четверг вечером около жилых домов в микрорайоне Новые Ватутинки.
© Видео: МВД РФ © Фото: badnews6, Вконтакте
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Полиции потребовалось менее суток, чтобы установить личности всех участников конфликта в Новой Москве. Среди четырех задержанных - три россиянина и один гражданин ближнего зарубежья. Об этом сообщил заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве Ломанчук Алексей.

«Менее суток потребовалось сотрудникам столичной полиции, чтобы установить всех участников резонансного инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки...Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2001 года рождения - уроженец ближнего зарубежья», - сказал он.

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Нововатутинского проспекта. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что мужчина пытается защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.

Впоследствии ход расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье, чем вменяемое изначально «Хулиганство», – «Покушение на убийство».

Были назначены судмедэкспертизы. Пострадавшему ребенку оказывают помощь психологи. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

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