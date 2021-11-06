Трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину

Трое задержанных по подозрению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают в вину в покушении на убийство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Трое приезжих из Оренбурга не отрицают, что между ними и потерпевшими произошел конфликт, но категорически отрицают причастность к покушению на убийство. По их словам, никто не угрожал жизни потерпевших», - приводит агентство слова источника.

Представляющий интересы одного из задержанных адвокат Роман Масютенко, в свою очередь, в разговоре с ТАСС сообщил, что один из подозреваемых в данном нападении в ходе допроса опроверг версию о том, что он использовал нож во время группового избиения.

«Мой подзащитный заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал его брат», - сказал защитник, отметив, что его клиент версию правоохранителей не подтверждает.

Нападение произошло в четверг вечером около жилых домов в районе Новые Ватутинки. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что обороняющийся отец пытается, в первую очередь, защитить сына и взывает к здравому смыслу атакующих, однако это их никак не останавливает.

Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Изначально дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Вскоре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий злоумышленников. Речь идет о более тяжкой статье - «Покушение на убийство».