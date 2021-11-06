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СМИ: многие сотрудники скорой в ЕАО забрали заявления об увольнении

Анна Назайкина
10:19 06.11.2021
Освободить занимаемую должность из-за нежелания вакцинироваться является законным правом работника, отмечали ранее власти региона.
СМИ: многие сотрудники скорой в ЕАО забрали заявления об увольнении
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Большинство сотрудников бригад скорой помощи в Еврейской автономной области, которые ранее решили уйти уволиться из-за нежелания делать прививку от коронавируса, забрали заявления об увольнении. Об этом РИА Новости сообщила представитель департамента информационной политики губернатора и правительства ЕАО.

«Многие позабирали заявления, но не все», - рассказала собеседница агентства.

Водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев объяснил, почему большинство из бригад СМП решили забрать свои заявления. По его словам, им удалось добиться главной цели - привлечь внимание к данной проблеме.

«Вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», - добавил мужчина.

Ранее стало известно, что работники скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково приняли решение уволиться из-за нежелания вакцинироваться. Перед этим главный санитарный врач автономии Павел Копылов подписал постановление, по которому до 15 ноября этого года 80% медицинских сотрудников должны быть привиты от COVID-19, а к 15 декабря - вакцинацию должны пройти все медики. В случае отказа медработника от вакцинации, его, согласно указу, необходимо отстранить от выполнения профессиональных обязанностей.

Впоследствии власти Еврейской автономной области заявили, что среди принявших решение уволиться сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области - восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад. В общей сложности 26 человек, включая уборщиц и водителей. Было отмечено, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания сделать прививку от коронавируса является законным правом работника.

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