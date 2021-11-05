Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с увольнением сотрудников скорой

Среди принявших решение уволиться из-за нежелания сделать прививку COVID-19 сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области - восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад. В общей сложности 26 человек, включая уборщиц и водителей. Об этом сообщили в управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.

Было отмечено, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания сделать прививку от коронавируса является законным правом работника. Кроме того, в пресс-службе правительства добавили, что во всех отделениях ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» были вакцинированы 90% сотрудников.

«Ни о каких "27 врачах в Облучье" не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад – из Облучья и Пашково. Это 8 фельдшеров, 5 медсестер, Остальные – уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего – 26 человек», - говорится в официальном комментарии.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что слова руководителя областной Станции скорой медицинской помощи остаются в силе.

«С учетом нормативов минздрава в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью. Здесь функционируют еще три полноценные отделения "скорой", отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации», - отмечается в официальном комментарии.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Облучье сотрудники скорой медицинской помощи написали заявления об увольнении. Тогда утверждалось, что главный санитарный врач ЕАО подписал постановление, которое предусматривает, что 80% сотрудников должны начать проходить вакцинацию от COVID-19 до 15 ноября. А к 15 декабря предполагается завершить вакцинацию. Кроме того, согласно документу, работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы в случае его отказа от прививки без наличия медотвода.