Врачи назвали необычный симптом-предвестник инфаркта

Специалисты из Американской дерматологической академии рассказали о необычном симптоме инфаркта.

По словам врачей, «восковые» наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Специалисты рассказали об изменении кожи в виде необычных бляшек. Кроме того, их можно увидеть вокруг глаз, на руках или на задней части ног.

«Если вы видите желтовато-оранжевые наросты на своей коже, возможно, у вас под кожей отложения холестерина», - рассказали врачи.

При этом, как объяснили специалисты, эти бляшки не болят, но могут указывать на патологию в организме, передает Express. По словам врачей, контроль уровня холестерина также может помочь очистить новообразования на коже.

У ряда пациентов с риском развития инфаркта можно обнаружить на коже гладкие шишки, которые возникают из-за отложения белка. Подобные образования, как подчеркивают специалисты, могут указывать на скопление этого вещества вокруг сердца.

Ранее врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалист отметил, что в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Одним из опасных проявлений может быть асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное.