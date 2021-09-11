Врач назвал три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалист отметил, что в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Одним из опасных проявлений может быть асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Неприятное ощущение может длиться до 5 минут, передает «Вечерняя Москва».

По словам Шугушева, нужно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке. К примеру, во время физических нагрузок.

При этом специалист посоветовал регулярно наблюдаться у кардиолога при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила симптомы предынфарктного состояния.

По словам специалиста, неприятное сдавленное ощущение или жжение в груди, которое пациенты часто игнорируют, может быть предвестником инфаркта.