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Вирусолог рассказал, влияет ли генетика на тяжелое течение коронавируса

Анна Касаткина
18:07 05.11.2021
Эксперт посоветовал соблюдать все противоэпидемические рекомендации, вне зависимости от наличия в организме особых генов.
Вирусолог рассказал, влияет ли генетика на тяжелое течение коронавируса
© Фото: Unsplash
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Открытие ученых о возможном влиянии малоизученного гена LZTFL1 на тяжелое течение коронавируса - интересная находка, однако она мало влияет на практические аспекты эпидемии. Вне зависимости от наличия этого гена в организме необходимо выполнять все противоэпидемические рекомендации, сказал «Звезде» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По словам эксперт, эти данные представляют несомненный интерес.

«Из общих соображений понятно, что генотип человека влияет на взаимодействие с вирусом, но находка конкретного гена, который может опосредовать такое взаимодействие, заслуживает внимания. Конечно, это мало влияет на практические аспекты эпидемии. Есть у нас этот ген или нет, следует выполнять все противоэпидемические рекомендации», - сказал Аграновский.

Согласно исследованию ученых из Оксфордского университета, относительно неизученный ген LZTFL1, может вдвое увеличить риск тяжелого течения COVID-19. Этот ген, как отмечают специалисты, встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь 15% европейцев.

Ранее о генетической предрасположенности некоторых людей к тяжелому течению коронавируса рассказали австралийские ученые.

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