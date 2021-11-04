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Ученые назвали склонную к тяжелому течению COVID-19 группу людей

Роман Захаров
13:48 04.11.2021
Австралийские специалисты выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с повышенным риском тяжелого течения коронавируса.
Ученые назвали склонную к тяжелому течению COVID-19 группу людей
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Генетическая предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса увеличивает шансы тяжелого течения COVID-19. Это следует из опубликованных в журнале Human Molecular Genetics результатов исследования, которое было проведено при участии Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд.

«Гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15%-ным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе... Наши результаты позволяют предположить, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», - сказано в научной работе.

В исследовании также отмечается, что ГЭРБ и тяжелое течение коронавируса имеют общие факторы риска, среди которых гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Ранее сообщалось, что ученые нашли идеальный «биологический резервуар» для мутаций COVID-19.

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