Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса.

Эксперты провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она, по словам ученых, связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

«Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», - отмечается в докладе ученых в журнале Nature Genetics.

Исследователи выяснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. По словам ученых, этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

При этом данный ген нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Дело в том, что важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия.

По словам профессора Джеймса Дэвиса, повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

Ранее австралийские ученые назвали склонную к тяжелому течению COVID-19 группу людей.

По словам специалистов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь имеют общие факторы риска, среди которых гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.