Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Виктория Ивашечкина
02:33 05.11.2021
По словам экспертов, данный ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса.

Эксперты провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она, по словам ученых, связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

«Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», - отмечается в докладе ученых в журнале Nature Genetics. 

Исследователи выяснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. По словам ученых, этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

При этом данный ген нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Дело в том, что важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия.

По словам профессора Джеймса Дэвиса, повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

Ранее австралийские ученые назвали склонную к тяжелому течению COVID-19 группу людей.

По словам специалистов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь имеют общие факторы риска, среди которых гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.