В МВД назвали число погибших в авариях с электросамокатами

Более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, произошло в РФ за девять месяцев, что более чем на 50% превышает количество ДТП с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

«За девять месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост дорожно-транспортных происшествий данного вида составил 51,27%», - сообщили в ведомстве.

По данным Министерства внутренних дел, в общей сложности с начала года жертвами аварий с электросамокатами стали десять человек, еще 438 получили травмы.

Ранее сообщалось, что Минтраспорта и МВД РФ предложили внести изменения в ПДД для электросамокатов и средств индивидуального мобильности. Максимальную скорость предлагалось ограничить до 25 км/ч, а массу СИМ - до 35 килограмм.