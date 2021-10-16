В России разработали ПДД для электросамокатов

Минтраспорта РФ и МВД России предложили внести изменения в ПДД для электросамокатов и средств индивидуального мобильности (СИМ), сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Максимальную скорость предлагается ограничить 25 км/ч, а масса СИМ должна быть до 35 килограмм.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами – 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», - говорится в документе.

Также сообщается, что передвижение детей до 7 лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых.

«Движение детей в возрасте младше 7 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только в сопровождении взрослых», - уточняется в документе.

Кроме этого, гражданам старше 14 лет предлагается разрешить проезд по обочине или правому краю дороги при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, и там, где на трассах скорость ограничена 60 км/ч.

Однако предлагается запретить гражданам на СИМ объезд с левой стороны транспортного средства и обгон. Также водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.