СК РФ проводит проверку по факту нападения толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следственный комитет начал проверку по факту нападения толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала она.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, сделанное, предположительно, в районе Новые Ватутинки, на котором запечатлено, как группа агрессивно настроенных граждан набрасывается с кулаками на мужчину с маленьким ребенком. Каких-либо подробностей случившегося к настоящему моменту нет.