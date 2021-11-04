Обнаружен второй самописец разбившегося под Иркутском Ан-12

Обнаружен параметрический самописец самолета Ан-12, который потерпел крушение в среду, 3 ноября, в Иркутской области. Об этом рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Найдено два самописца - речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В прокуратуре добавили, что в настоящий момент на месте ЧП также ведут работу сотрудники СК РФ.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, исчез с радаров в среду в 14:45 по московскому времени. Позже лайнер нашли в семи километрах от Иркутска возле населенного пункта Пивовариха. На борту судна находились девять человек, никому из них выжить не удалось. Среди версий трагедии следователи рассматривает ошибку пилотирования, неблагоприятные погодные условия, а также техническую неисправность самолета.