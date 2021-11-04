СМИ: причиной ареста российского научного судна в Дании могли стать долги

Предполагаемой причиной задержки российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» в Дании стал долг фрахтователю. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник во владеющем кораблем Институте океанологии имени П.П. Ширшова.

По данным собеседника издания, судно в течении десяти лет сдавалось в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. После передачи судна Министерству образования контракт был завершен, вероятно, по инициативе ведомства, а туристическая компания распродала путевки туристам. Позже One Ocean Expedition обанкротилась, перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего и образовался долг, пояснил источник газеты.

Российское научное судно арестовали в понедельник, 1 ноября по иску третьей стороны. Правоохранители временно изъяли судовую документацию.

На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили в посольстве РФ. Дипломаты работают над решением вопроса.