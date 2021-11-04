Путин в День народного единства напомнил россиянам о стремлении быть достойными ратных подвигов предков

Владимир Путин в День народного единства прибыл в Севастополь, где у памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны поздравил россиян.

«Этот праздник посвящен тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас: это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов», - сказал президент.

Также он возложил цветы к мемориальному комплексу. Чуть позже Путин встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. В этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие по видеосвязи.