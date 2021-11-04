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Путин прилетел в Севастополь в День народного единства

Иван Линдеманн
16:39 04.11.2021
Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.
Путин прилетел в Севастополь в День народного единства
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин прилетел в Севастополь в День народного единства. Президент России примет участие в праздничных мероприятиях.

Как сообщил Дмитрий Песков, в планах у главы государства - посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России. Президент уже возложил цветы к памятнику. Пресс-секретарь Путина уточнил, что традиционного приема по случаю праздника не будет, как и в 2020 году. 

Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. В этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие по видеосвязи.

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