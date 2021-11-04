Владимир Путин прилетел в Севастополь в День народного единства. Президент России примет участие в праздничных мероприятиях.

Как сообщил Дмитрий Песков, в планах у главы государства - посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России. Президент уже возложил цветы к памятнику. Пресс-секретарь Путина уточнил, что традиционного приема по случаю праздника не будет, как и в 2020 году.

Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. В этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие по видеосвязи.