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Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу в честь 100-летия окончания Гражданской войны

Иван Линдеманн
17:00 04.11.2021
Этот монумент на побережье Карантинной бухты был открыт в апреле нынешнего года. Он создан Российским военно-историческим обществом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин в День народного единства прибыл в Севастополь. Президент России возложил цветы к мемориалу, посвященному 100-летию окончания Гражданской войны.

Этот монумент на побережье Карантинной бухты был открыт в апреле нынешнего года. Он создан Российским военно-историческим обществом. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь. Доминантой композиции является женская фигура, символизирующая образ России и матери. По замыслу она призывает своих сыновей, чьи фигуры находятся у подножия постамента (поручик Белой армии и командир-красноармеец), к примирению.

В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на сегодня у Путина запланирована встреча с Развожаевым. В этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие по видеосвязи. 

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