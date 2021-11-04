Захарова пошутила про внесение Галкина в «черный список» Минкульта Украины

Национальной безопасности Украины угрожают российские юмористы. Так про внесение Максима Галкина в «черный список» министерства культуры и информационной политики пошутила Мария Захарова.

«Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Минкульт Украины внес российского юмориста, пародиста и телеведущего в перечень угрожающих безопасности страны лиц по представлению СБУ. Теперь в «черном списке» находятся 259 человек.

В конце июня в данный список был включен и российский певец Филипп Киркоров. Правда, позднее артиста исключили из перечня. О причинах нового указа Службы безопасности Украины не сообщается.