В стране и мире Галкина внесли в «черный список» Минкульта Украины Елизавета Потейчук После внесения юмориста в «черный список» в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - 259 человек. © Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста, пародиста и телеведущего Максима Галкина в перечень угрожающих безопасности страны лиц. Решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. После обновления в «черном списке» находятся 259 человек. Ранее, 24 июня, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, был включен российский певец Филипп Киркоров. Однако после обращения в СБУ артиста исключили из данного перечня. О причинах нового указа Службы безопасности Украины не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика