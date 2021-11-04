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Галкина внесли в «черный список» Минкульта Украины

Елизавета Потейчук
14:27 04.11.2021
После внесения юмориста в «черный список» в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - 259 человек.
Галкина внесли в «черный список» Минкульта Украины
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста, пародиста и телеведущего Максима Галкина в перечень угрожающих безопасности страны лиц. Решение было принято по представлению Службы безопасности Украины.

После обновления в «черном списке» находятся 259 человек.

Ранее, 24 июня, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, был включен российский певец Филипп Киркоров. Однако после обращения в СБУ артиста исключили из данного перечня. О причинах нового указа Службы безопасности Украины не сообщается.

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