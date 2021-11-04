Галкина внесли в «черный список» Минкульта Украины
После внесения юмориста в «черный список» в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - 259 человек.
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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста, пародиста и телеведущего Максима Галкина в перечень угрожающих безопасности страны лиц. Решение было принято по представлению Службы безопасности Украины.
После обновления в «черном списке» находятся 259 человек.
Ранее, 24 июня, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, был включен российский певец Филипп Киркоров. Однако после обращения в СБУ артиста исключили из данного перечня. О причинах нового указа Службы безопасности Украины не сообщается.