Певец Филипп Киркоров новость о том, что он признан человеком, чье творчество является «угрозой национальной безопасности Украины», принял стоически. В соцсети народный артист России, Украины и Молдавии сообщил, что его утро началось с бесконечных звонков от журналистов, которые наперебой сообщали ему о внесении в «в черный список».

«Новости Украины выглядят как из мира фантастики. Но это - реальность. Внесение в черный список народного артисты Украины - уже звучит как абсурд. Но некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусы, паразитируют на лозунгах и националистической пропаганде. Но я должен сказать им только "спасибо", ведь они своей глупостью мне только помогают становиться популярнее», - заявил в своем обращении в Instagram известный певец, актер и продюсер.

Как отметил 54-летний Киркоров, - только недалекие люди сейчас не понимают, что на самом деле в тот самый «черный список» внесли не Киркорова, а - всю Россию, ненависть к которой на Украине сейчас - зашкаливает.

«Если Киркоров становится угрозой для безопасности государства, - то это государство можно только пожалеть», - прокомментировал артист.

Коллеги в комментариях на данный «театр абсурда» отреагировали шутливо.

«Я давно подозревал, что ты - угроза», - написал друг певца Николай Басков. «Филипп, добро пожаловать в наш клуб!», - добавила Валерия. «Эти идиоты внесли меня туда уже дважды!», - присоединился дрессировщик Эдгард Запашный. «Что случилось? Какой бред! Да, этот мир двинулся! Ты абсолютно прав!», - написала оперная певица Анна Нетребко.

Интересен факт, что многие хорошо помнят романтичный фильм «Любовь в большом городе», в котором снимался актер Филипп Киркоров в роли современного Святого Валентина. Компанию ему там в том числе, помимо певиц Веры Брежневой и Анастасии Задорожной, а также и других замечательных актеров и актрис, составил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.