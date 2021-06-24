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«Надо гордиться!»: Киркоров о том, что его признали «угрозой безопасности Украины»

Валентина Пескова
19:56 24.06.2021
Народный артист РФ опубликовал эмоциональное заявление в Instagram после того, как его телефон начали обрывать коллеги по цеху.
«Надо гордиться!»: Киркоров о том, что его признали «угрозой безопасности Украины»
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров новость о том, что он признан человеком, чье творчество является «угрозой национальной безопасности Украины», принял стоически. В соцсети народный артист России, Украины и Молдавии сообщил, что его утро началось с бесконечных звонков от журналистов, которые наперебой сообщали ему о внесении в «в черный список».

«Новости Украины выглядят как из мира фантастики. Но это - реальность. Внесение в черный список народного артисты Украины - уже звучит как абсурд. Но некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусы, паразитируют на лозунгах и националистической пропаганде. Но я должен сказать им только "спасибо", ведь они своей глупостью мне только помогают  становиться популярнее», - заявил в своем обращении в Instagram известный певец, актер и продюсер.

Как отметил 54-летний Киркоров, - только недалекие люди сейчас не понимают, что на самом деле в тот самый «черный список» внесли не Киркорова, а - всю Россию, ненависть к которой на Украине сейчас - зашкаливает.

«Если Киркоров становится угрозой для безопасности государства, - то это государство можно только пожалеть», - прокомментировал артист.

Коллеги в комментариях на данный «театр абсурда» отреагировали шутливо.

«Я давно подозревал, что ты - угроза», - написал друг певца Николай Басков.

«Филипп, добро пожаловать в наш клуб!», - добавила Валерия.

«Эти идиоты внесли меня туда уже дважды!», - присоединился дрессировщик Эдгард Запашный.

«Что случилось? Какой бред! Да, этот мир двинулся! Ты абсолютно прав!», - написала оперная певица Анна Нетребко.

Интересен факт, что многие хорошо помнят романтичный фильм «Любовь в большом городе», в котором снимался актер Филипп Киркоров в роли современного Святого Валентина. Компанию ему там в том числе, помимо певиц Веры Брежневой и Анастасии Задорожной, а также и других замечательных актеров и актрис, составил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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