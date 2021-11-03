Спасатели нашли черный ящик разбившегося под Иркутском Ан-12

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области найден бортовой самописец. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Продолжаются поиски второго черного ящика», - сказал собеседник ТАСС.

Как рассказали в Росавиации, самолет отвез продукты на Чукотку и возвращался в Иркутск. Ан-12 пропал с радаров после того, как экипаж доложил, что уходит на второй круг.

На месте крушения Ан-12 нашли тела шести погибших членов экипажа, сообщает РИА Новости. Всего, по данным МЧС, на борту было семь человек. Жертв и разрушений на земле нет. По факту крушения Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.