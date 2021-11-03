Глава Иркутской области уточнил данные о погибших в авиакатастрофе Ан-12

На месте крушения транспортного самолета Ан-12 под Иркутском работают сотрудники полиции и следователи, по факту будет организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, очагов возгорания на месте происшествия уже нет.

«К сожалению все погибли, фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется... Предварительно, это граждане Украины, Белоруссии и России», - сказал Кобзев.

Глава региона пояснил, что сейчас на месте крушения устанавливают оцепление.

«Сорок сотрудников полиции, работа следственных органов здесь, развернем палатки и пункты питания... Проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», - отметил губернатор.

Кобзев также добавил, что будет вестись работа с МИД РФ, так как среди погибших есть иностранные граждане.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 (14.45 мск) при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Перед этим экипаж запросил уход на второй круг. По факту крушения воздушного судна заведено уголовное дело.