Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Гиперзвуковой успех: как прошел пуск ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск»

Андрей Аркадьев
Валентин Гвоздев
13:14 04.10.2021
Атомная подлодка «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ночной небосвод над Баренцевым морем озаряет яркая вспышка, и ракета скрывается в облаках. Видео длиной всего несколько секунд, опубликованное российским оборонным ведомством, уже обсуждают во всем мире. На кадрах Минобороны важнейший этап испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это первый пуск с подводной лодки.

Стрельбу провел экипаж атомной подлодки «Северодвинск». Именно эта субмарина два года назад установила рекорд, занесенный в книгу достижений Вооруженных сил по дальности стрельбы из подводного положения крылатым «Калибром». В этот раз ракета «Циркон» подтвердила заданные характеристики и поразила цель.

Запуск «Циркона» с субмарины открывает возможности скрытно доставить гиперзвуковое оружие в любую точку Мирового океана. Это еще один мощный фактор сдерживания. При этом перевооружение на гиперзвук для нашей страны окажется относительно недорогим. На это, анонсируя появление «Циркона», обратил внимание Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году.

Год назад весь мир следил за надводным пуском гиперзвуковой ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Оно и понятно, пуск тяжелой крылатой ракеты с дальностью свыше 1 000 километров, возможностью маневрировать на скорости, в восемь раз превосходящей скорость звука, а также преодолеть любую противоракетную систему, не мог остаться незамеченным.

Испытания «Циркона» продолжатся, в перспективе увеличится дальность и точность ракеты. Гиперзвуковым оружием планируется перевооружить современный флот России, в том числе и те корабли, что сейчас находятся на стапелях - пять фрегатов и семь атомных подводных лодок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:45 В стране и мире
В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу
12:47 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал о состоянии объявившего голодовку Саакашвили
11:38 В стране и мире
Сотрудника посольства Северной Македонии в РФ объявили персоной нон грата
10:30 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве
08:45 В стране и мире
Видео
СК раскрыл подробности дела бывшего мэра Владивостока
Популярное
Видео
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.