Гиперзвуковой успех: как прошел пуск ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск»

Ночной небосвод над Баренцевым морем озаряет яркая вспышка, и ракета скрывается в облаках. Видео длиной всего несколько секунд, опубликованное российским оборонным ведомством, уже обсуждают во всем мире. На кадрах Минобороны важнейший этап испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это первый пуск с подводной лодки.

Стрельбу провел экипаж атомной подлодки «Северодвинск». Именно эта субмарина два года назад установила рекорд, занесенный в книгу достижений Вооруженных сил по дальности стрельбы из подводного положения крылатым «Калибром». В этот раз ракета «Циркон» подтвердила заданные характеристики и поразила цель.

Запуск «Циркона» с субмарины открывает возможности скрытно доставить гиперзвуковое оружие в любую точку Мирового океана. Это еще один мощный фактор сдерживания. При этом перевооружение на гиперзвук для нашей страны окажется относительно недорогим. На это, анонсируя появление «Циркона», обратил внимание Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году.

Год назад весь мир следил за надводным пуском гиперзвуковой ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Оно и понятно, пуск тяжелой крылатой ракеты с дальностью свыше 1 000 километров, возможностью маневрировать на скорости, в восемь раз превосходящей скорость звука, а также преодолеть любую противоракетную систему, не мог остаться незамеченным.

Испытания «Циркона» продолжатся, в перспективе увеличится дальность и точность ракеты. Гиперзвуковым оружием планируется перевооружить современный флот России, в том числе и те корабли, что сейчас находятся на стапелях - пять фрегатов и семь атомных подводных лодок.