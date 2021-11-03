Отец Бритни Спирс требует немедленного прекращения опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над дочерью. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на судебные документы.

«Джеймс не видит причин для продолжения опеки», - сказал адвокат отца.

В судебных документах сказано, что Джеймс Спирс любит и поддерживает свою дочь. По его словам, он всегда действовал в интересах Бритни. Отец певицы не требует компенсации.

Джеймс Спирс был опекуном Бритни с 2008 года. В 2021 году суд освободил певицу из-под опеки, однако пока официальное решение не вынесено. Вокруг этого процесса развернулся скандал. Сама Бритни утверждает, что отец максимально ограничивал ее свободу, определял круг общения и отслеживал переписку.