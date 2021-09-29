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Дьявольский покровитель: в деле об опекунстве Бритни Спирс раскрылись неизвестные подробности

Егор Левин
Россина Бодрова
14:34 29.09.2021
Новый фильм, работа режиссера Эрин Ли Карр и журналистки Дженни Элиску, предоставляет зрителям доступ к документам, в которых четко написано, что это опекунство - целый бизнес.
Дьявольский покровитель: в деле об опекунстве Бритни Спирс раскрылись неизвестные подробности
© Фото: Kay Blake, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американские СМИ выяснили неизвестные ранее подробности многолетнего противостояния певицы Бритни Спирс и ее отца. Он является ее опекуном по решению суда, поэтому контролирует всю ее жизнь. Бритни в прямом смысле слова не принадлежит сама себе. Это противостояние легло в основу нового документального фильма «Бритни против Спирса», который вышел на популярной стриминговой платформе.

Теперь музыка Бритни Спирс - манифест свободы. 13 лет поп-дива находится в состоянии «гражданской смерти», как называют в США процесс опекунства во главе с ее отцом. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что удалось «залатать трещины в деле 13-летней давности». Он собирается действовать настойчиво и оперативно, чтобы подать прошение о приостановлении опекунских полномочий Джеймса Спирса. Но даже после того, как сама Бритни рассказала правду о жестокости отца, об угрозах отнять детей, о психотропных препаратах и работе нон-стоп, суд не поддержал решение об отмене опекунства.

Новый документальный фильм является расследованием режиссера Эрин Ли Карр и журналистки Дженни Элиску. Авторы получили доступ к судебным документам, в которых черным по белому написано, что это опекунство - целый бизнес. А далее пояснение: опекуны имеют доступ к имуществу, право прийти и отнять дом, оплачивать деньгами опекаемого расходы, будь то адвокаты или открытие новой фирмы. Вот и причина, по которой суд официально заточил любимицу нации в нравственные оковы.

В 16 лет Бритни Спирс стала поп-иконой. С 1998 по 2003 год она продала более 70 миллионов пластинок по всему миру. А уже через год стала самой кассовой певицей своего поколения. Это ли не золотая жила для близкого окружения? В расследовании присутствует ряд доказательств того, что певица пыталась вырваться - отправляла сообщения адвокатам через телефоны других людей, писала письма с исповедью и просила друзей зачитать их на национальном телевидении. Но отец и его приближенные пресекали любые подобные действия. 13 лет заточения достойны сценария голливудского фильма.

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