В стране и мире СМИ: отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей Кира Тило По сообщениям прессы, суд отстранил отца от опеки над Бритни Спирс и постановил назначить временного опекуна. © Фото: face to face Instagram Globallookpress Читайте нас на: Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей и постановил назначить временного опекуна вместо него, передает телекомпания NBC. «Судья Лос-Анджелеса постановил заменить отца Бритни Спирс на временного опекуна. Ее адвокат надеется, что она впервые с 2008 года встанет на путь свободы», - сообщается на сайте телеканала. В начале сентября стало известно, что отец Бритни требует от нее два миллиона долларов за отказ от опекунства. Он стал ее опекуном в 2008 году, когда певицу признали временно недееспособной. Спустя 11 лет появились слухи о том, что отец держал Бритни в психиатрическом учреждении против ее воли. Все 13 лет за жизнь, карьеру и личные отношения отвечал отец девушки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика