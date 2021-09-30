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СМИ: отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей

Кира Тило
01:58 30.09.2021
По сообщениям прессы, суд отстранил отца от опеки над Бритни Спирс и постановил назначить временного опекуна.
СМИ: отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей
© Фото: face to face Instagram Globallookpress
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Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей и постановил назначить временного опекуна вместо него, передает телекомпания NBC.

«Судья Лос-Анджелеса постановил заменить отца Бритни Спирс на временного опекуна. Ее адвокат надеется, что она впервые с 2008 года встанет на путь свободы», - сообщается на сайте телеканала.

В начале сентября стало известно, что отец Бритни требует от нее два миллиона долларов за отказ от опекунства. Он стал ее опекуном в 2008 году, когда певицу признали временно недееспособной. Спустя 11 лет появились слухи о том, что отец держал Бритни в психиатрическом учреждении против ее воли. Все 13 лет за жизнь, карьеру и личные отношения отвечал отец девушки. 

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