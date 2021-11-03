Власти Подмосковья не планируют продлевать режим нерабочих дней

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», - отметил он.

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