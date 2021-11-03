Песков заявил, что решений о продлении режима нерабочих дней в РФ пока не принималось

Решений о продлении режима нерабочих дней в РФ пока не принималось. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось, указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать... На сегодня каких-то других решений не было», - заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В России сегодня был зарегистрирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки - 1 189 человек. Ситуация с суточной заболеваемостью в стране тоже оставляет желать лучшего - 40 443 выявленных заражения за 24 часа.

Для борьбы с пандемией региональные власти вынуждены обращаться за помощью к армии. Например, сегодня стало известно, что Центральный военный округ отправил дополнительно пять тонн кислорода в больницы Кировской области, а в Хакасию - несколько бригад военных медиков.