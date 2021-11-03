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В России обновлен суточный рекорд смертей от коронавируса

Анна Назайкина
11:59 03.11.2021
С начала пандемии зафиксировано 242 060 летальных исхода.
В России обновлен суточный рекорд смертей от коронавируса
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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По данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса - 1 189 человек. За последние 24 часа выявили 40 443 новых случая COVID-19 в 85 регионах. У 8,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 32 807 россиянам.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 827 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 269 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 2 744. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (35), на Чукотке (18) и в Ненецком автономном округе (16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 633 643. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.

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