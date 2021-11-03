Несколько бригад военных медиков ЦВО направлено в Хакассию для борьбы с COVID-19

Центральный военный округ отправил дополнительно пять тонн кислорода в больницы Кировской области, а в Хакасию было направлено несколько бригад военных медиков. Указание помочь в лечении больных коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина дал министр обороны Сергей Шойгу.

Всего уже больше 30 тонн сжиженного кислорода авиационные части ЦВО передали в лечебные учреждения страны. Это Курганская, Челябинская области, Удмуртия, Башкортостан. В общей сложности помощь получили десять регионов.

Отметим, что эта помощь оказывается без какого либо ущерба боеготовности авиационных частей. В армии кислород используется для обеспечения жизнедеятельности экипажей боевых самолетов, он может вырабатываться в полевых условиях передвижными станциями. И вот сейчас с его помощью медики спасают больных коронавирусом.

Армия помогает не только ресурсами, но и кадрами. Военные медики работают в больницах Хакасии. Это 40 врачей ЦВО различной специализации: инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, терапевты.

В лечении они применяют комплексный подход. Медики отслеживают ход терапии, прогнозируют развитие болезни и стараются предотвратить осложнения. Все специалисты имеют богатый опыт борьбы с COVID-19.

Военные медики работают в четырех республиканских больницах. Ситуация в Хакасии сложная: из-за коронавируса даже ввели комендантский час, а в некоторых городах прекратил работу общественный транспорт.