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Несколько бригад военных медиков ЦВО направлено в Хакассию для борьбы с COVID-19

Павел Кольцов
08:44 03.11.2021
Сейчас в больницах региона работают 40 врачей ЦВО различной специализации: инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, терапевты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Центральный военный округ отправил дополнительно пять тонн кислорода в больницы Кировской области, а в Хакасию было направлено несколько бригад военных медиков. Указание помочь в лечении больных коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина дал министр обороны Сергей Шойгу.

Всего уже больше 30 тонн сжиженного кислорода авиационные части ЦВО передали в лечебные учреждения страны. Это Курганская, Челябинская области, Удмуртия, Башкортостан. В общей сложности помощь получили  десять регионов.

Отметим, что эта помощь оказывается без какого либо ущерба боеготовности авиационных частей. В армии  кислород используется для обеспечения жизнедеятельности экипажей боевых самолетов, он может вырабатываться в полевых условиях передвижными станциями. И вот сейчас с его помощью медики спасают больных коронавирусом.

Армия помогает не только ресурсами, но и кадрами. Военные медики работают в больницах Хакасии. Это 40 врачей ЦВО различной специализации: инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, терапевты.

В лечении они применяют комплексный подход. Медики отслеживают ход терапии, прогнозируют развитие болезни и стараются предотвратить осложнения. Все специалисты имеют богатый опыт борьбы с COVID-19.

Военные медики работают в четырех республиканских больницах. Ситуация в Хакасии сложная: из-за коронавируса даже ввели комендантский час, а в некоторых городах прекратил работу общественный транспорт.

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