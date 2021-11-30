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Начальник Генштаба ВС РФ и министр обороны Монголии обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Иван Линдеманн
09:17 30.11.2021
Также заместитель главы российского военного ведомства поблагодарил монгольскую сторону за традиционно радушный прием и поздравил с наступившим Днем независимости Монголии.
Начальник Генштаба ВС РФ и министр обороны Монголии обсудили вопросы военно-технического сотрудничества
© Фото: Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр обсудили на встрече в Улан-Баторе вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

«Такие встречи соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и способствуют наращиванию контактов между нашими вооруженными силами. Готовы обменяться мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества в военной и военно-технической сферах», - сказал Герасимов в ходе встречи.

Также заместитель главы российского военного ведомства поблагодарил монгольскую сторону за традиционно радушный прием и поздравил с наступившим Днем независимости Монголии. Герасимов отметил, что встреча глав Генштабов России и Монголии проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

Кроме того, он выразил признательность за традиционное монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году, в том числе и с личным участием министра обороны Гурсэдийна Сайханбаяра. В частности, Монголия приняла участие в IX Московской конференции по международной безопасности, в торжественном открытии Аллеи союзников советского народа в годы Великой Отечественной войны, где был представлен памятник «Союзники. Бойцы Монголии».

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