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Начальник Генштаба ВС РФ поздравил монгольских военных с Днем независимости Монголии

07:42 30.11.2021
Валерий Герасимов отметил, что встреча глав Генштабов России и Монголии проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.
Начальник Генштаба ВС РФ поздравил монгольских военных с Днем независимости Монголии
© Фото: Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов поздравил монгольских военнослужащих с Днем независимости Монголии.

«Хочу поздравить Вас и весь личный состав национальных вооруженных сил с наступившим Днем независимости Монголии и пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества» - сказал он в ходе встречи со своим монгольским коллегой генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.

Герасимов отметил, что встреча глав Генштабов России и Монголии проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

«За вековой период сотрудничества двум народам довелось совместно пережить многое, в том числе плечом к плечу отстаивать независимость государств на полях сражений», - отметили в Минобороны.

Как сказал Герасимов, участие в мае текущего года парадного расчета вооруженных сил Монголии в Параде Победы на территории Восточного военного округа в Улан-Удэ воздало дань памяти героическим подвигам советского и монгольского народов в совместной борьбе против фашизма.

«В условиях предпринимаемых западными странами попыток переписать историю Второй мировой войны очень важно эту память сохранить и закрепить в сердцах молодежи», - подчеркнул замглавы военного ведомства РФ.

Валерий Герасимов во вторник, 30 ноября, прибыл с официальным визитом в Монголию. Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Михаил Долгих

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