В США заявили об угрозе экономики из-за омикрон-штамма

Ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» создает риски по инфляции и занятости в США. Такое заявление сделал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«Недавний рост случаев COVID-19 и появление варианта "омикрон" дают негативный риск занятости и экономической деятельности, а также растущую неопределенность по инфляции», - приводит РИА Новости письменные показания Пауэлла американскому сенату.

Руководитель ФРС добавил, что рост обеспокоенности из-за нового варианта вируса может снизить желание людей работать из офиса, что, в свою очередь, приведет к замедлению прогресса на рынке труда.

Напомним, омикрон-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не обнаружено.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» рассказал о двух вариантах развития ситуации с омикрон-штаммом. При этом специалист подчеркнул, что данный вариант инфекции еще мало изучен, поэтому делать какие-то выводы относительно симптоматики и прочего - рано.