ВОЗ: перенесшие COVID-19 могут заболеть штаммом «омикрон»

У переболевших коронавирусной инфекцией велик риск заразиться ее новым штаммом «омикрон». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на данные предварительных исследований. В организации отметили, что имеющиеся в распоряжении медиков ПЦР-тесты в состоянии выявлять инфицированных новым штаммом.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили, что в настоящий момент не располагают достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса является более заразным, чем другие варианты.

О появлении новой мутации COVID-19 стало известно в конце ноября. Штамм B.1.1.529. был обнаружен в Ботсване и ЮАР. По данному факту ВОЗ провела чрезвычайное заседание, пишут РИА Новости. Власти ряда государств ввели запрет на авиационное сообщение с африканскими странами. Случаи инфицирования уже отмечены в Израиле, Гонконге, Австралии и ряде стран Европы. Все они признаны завозными. В России новый штамм не выявлен.