Без оглядки на внешние условия: как испытывают автотехнику ВС РФ

От полигона НИИИ военной автомобильной техники Минобороны РФ в подмосковных Бронницах в дрожь бросает и военных водителей и сами машины. Автомобильные инженеры подготовили препятствия, которые могут стать кладбищем для большинства изделий мирового автопрома.

Подвеска скрипит и изгибается на искусственных ухабах. Эта коварная трасса создана специально, чтобы выжать все силы из ходовой части. Удержать машину в таких условиях невероятно сложно. Клиновые холмы ухабистой дороги - самое востребованное и эффективное препятствие. Если есть какие-то недостатки, то они сразу же проявятся. Это испытание не только для автомобиля, но и для водителя.

«Тебя болтает из стороны в сторону, вверх-вниз, когда едешь в гору, просто видишь небо, а когда опускаешься - только землю. Надо привычку иметь. Сначала бывает страшновато, а потом привыкаешь», - рассказал водитель-испытатель Сергей Шестаков.

Все выбоины, колдобины и буераки здесь имеют свои названия и цели. Легкую дрожь обеспечивают булыжники и бетонные волны. Серьезные потрясения гарантированы на косоволновом участке с прямоугольными неровностями. А спуск-подъем под углом в 45 градусов проверяет общий тонус железных организмов. Каждую деталь заставляют работать на пределе возможностей. Это позволяет значительно ускорить испытания. Если по обычной дороге автомобилю надо гонять 30 тысяч километров, то здесь - всего тысячу.

«Испытывает нагрузки косо-симметричные, которые позволяют проверить на прочность все элементы конструкции: рамы, поперечины, косынки, трубопроводы, ну и кронштейны», - пояснил ведущий научный сотрудник 21-го НИИИ ВАТ Виктор Устименко.

Сейчас испытание вибрацией и тряской проходит новая машина технической разведки МРТК. Бронеавтомобиль, созданный на базе «Тайфун-ВДВ», поможет выявлять минные поля и химическую угрозу.

«Данная машина решает задачи технической разведки, определяет, где вышла из строя наша техника трофейная, авто, танки. Это и разведка тыла, что можно взять, чтобы восстановить, чтобы усилить наши войска», - сказал врио начальника управления 21-го НИИИ ВАТ Алексей Акимушкин.

Здесь же проходит государственные испытания бронеавтомобиль «Атлет». Он же - «Тигр», только на высшей ступени эволюции. У него выше уровень противоминной защиты, проходимость и мощность двигателя. «Атлет» успешно дебютировал на учениях «Кавказ-2020». НИИ военной автомобильной техники разработал методы ускоренного испытания не только ходовой части, но и двигателей с коробками переключения передач. Помимо комплексной испытательной трассы устойчивость автомобилей проверяют на специальном стенде опрокидывания.

А чтобы проверить, как работает техника в лютые морозы, не надо тратить деньги на экспедиции в высокие северные широты. Для этого есть специальный климатический комплекс. В специальной холодильной камере температура опускается до минус 60 градусов. Это нужно для того, чтобы проверить насколько хорошо запускается двигатель в холода и насколько быстро прогревается кабина изнутри.

За все время в институте прошла проверку почти вся военная автотехника - от командирских УАЗов до тягачей стратегических «Ярсов». Таких методик испытаний, как здесь нет больше нигде в мире. Что подтверждено многочисленными патентами. Изобретательская деятельность, которую в армии курирует Главное управление боевой подготовки, в данном случае позволяет сократить объем пробега, трудозатраты, время испытаний и их стоимость.