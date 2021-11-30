Суд оштрафовал семерых болельщиков ЦСКА за фаер-шоу на матче с «Зенитом»

Савеловский суд Москвы оштрафовал семерых болельщиков ЦСКА после скандального матча с питерским «Зенитом». Футбольных фанатов признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче 16-го тура РПЛ в воскресенье, 28 ноября.

Пятеро из семи болельщиков получили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждый, а двое - в размере 15 тысяч рублей.

«Агеев Ш.М., Миронов И.В., Кузьмин С.Н., Казаков А.В., Торгашев К.А, Ахонин А.С., Шутько А.М. признаны виновными в совершении административного правонарушения, назначено административное наказание в виде административного штрафа Ахонину, Шутько, Казакову, Кузьмину, Агееву в размере 20 000 рублей, Миронову и Торгашеву в размере 15 000 рублей», - огласил приговор судья.

Кроме того, суд запретил задержанным «посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года».

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Сообщалось, что это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.

Сама встреча между командами завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.

После инцидента ЦСКА обещал предоставить бесплатную юридическую консультацию для фанатов. Также там отметили, что пытаются разобраться в ситуации.

Позже в Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что полиция Москвы, задержав футбольных фанатов после матча ЦСКА - «Зенит», нарушила комфорт и поставила под угрозу здоровье людей.

При этом в лиге пообещали провести расследование произошедшего, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.