Во Владивостоке торжественно встретили корвет «Гремящий» и две подлодки

Во Владивостоке торжественно встретили экипажи отряда кораблей Тихоокеанского флота. В их составе корвет «Гремящий» и две подводные лодки - «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Ранее они участвовали в Главном военно-морском параде в Петербурге на 325-ю годовщину российского ВМФ.

Межфлотский переход обратно, в пункты базирования Тихоокеанского флота, занял три месяца. В зону ответственности ТОФ, к которому и приписаны «Гремящий», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», отряд вошел в октябре.

Не считая множества морей, моряки прошли по водам трех океанов - Атлантического, Индийского и Тихого. В пункте базирования экипажи готовятся к выполнению новых задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих