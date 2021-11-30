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Во Владивостоке торжественно встретили корвет «Гремящий» и две подлодки

14:08 30.11.2021
Межфлотский переход обратно, в пункты базирования Тихоокеанского флота, занял три месяца. В зону ответственности ТОФ, к которому и приписаны «Гремящий», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», отряд вошел в октябре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Владивостоке торжественно встретили экипажи отряда кораблей Тихоокеанского флота. В их составе корвет «Гремящий» и две подводные лодки - «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Ранее они участвовали в Главном военно-морском параде в Петербурге на 325-ю годовщину российского ВМФ. 

Межфлотский переход обратно, в пункты базирования Тихоокеанского флота, занял три месяца. В зону ответственности ТОФ, к которому и приписаны «Гремящий», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», отряд вошел в октябре.

Не считая множества морей, моряки прошли по водам трех океанов - Атлантического, Индийского и Тихого. В пункте базирования экипажи готовятся к выполнению новых задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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