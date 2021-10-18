Армия Корвет «Гремящий» и две подводные лодки вошли в зону ответственности ТОФ южнее Шри-Ланки Тимур Шерзад За плечами моряков остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также воды Атлантического океана. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Корвет «Гремящий» и две подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» вошли в зону ответственности Тихоокеанского флота южнее Шри-Ланки. Отряд кораблей выполняет межфлотский переход из Балтики к местам постоянной дислокации на Тихом океане. «Гремящий», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» миновали остров Шри-Ланка, и оперативное управление отрядом перешло от Черноморского к Тихоокеанскому флоту. За плечами моряков остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также воды Атлантического океана. По достижении кораблями отряда пунктов постоянного базирования они ошвартуются там в соответствии с планом межфлотского перехода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика