Корвет «Гремящий» и две подводные лодки вошли в зону ответственности ТОФ южнее Шри-Ланки
За плечами моряков остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также воды Атлантического океана.
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Корвет «Гремящий» и две подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» вошли в зону ответственности Тихоокеанского флота южнее Шри-Ланки.
Отряд кораблей выполняет межфлотский переход из Балтики к местам постоянной дислокации на Тихом океане.
«Гремящий», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» миновали остров Шри-Ланка, и оперативное управление отрядом перешло от Черноморского к Тихоокеанскому флоту.
За плечами моряков остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также воды Атлантического океана.
По достижении кораблями отряда пунктов постоянного базирования они ошвартуются там в соответствии с планом межфлотского перехода.