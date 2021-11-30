Путевка в небо: в Забайкалье прошли полеты на допуск к пилотированию Су-30СМ

Аэродром Домна в Забайкалье стал отправной точкой проведения полетов для молодых летчиков-истребителей. Учебно-тренировочные полеты стали своеобразным пропуском в небо - после них молодых офицеров допустили до самостоятельного пилотирования истребителей Су-30СМ.

Путь к этому был непрост - молодым пилотам пришлось доказать способность управлять самолетами как в сложных метеоусловиях, так и в темное время суток. А также продемонстрировать элементы сложного пилотажа и умение пилотировать самолеты на малых высотах, способность вести учебный воздушный бой.

Особое внимание уделялось отработке совместных действий в условиях противодействия средствам разведки и ПВО условного противника.

На заключительном этапе молодые офицеры отработали парные летно-тактические задания. По итогам полетов летчики справились со всеми поставленными задачами и получили допуск к самостоятельным полетам на истребителях.

Ранее сообщалось, что летчики ЗВО провели ночные полеты на Су-30СМ в Курской области.

Также в этом месяце умер инициатор создания истребителя Су-30СМ Сергей Третьяк.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих